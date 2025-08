Google xem xét mua ảnh vệ tinh đã làm mờ cơ sở an ninh nhạy cảm của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong một bài blog đăng tải ngày 5/8, hãng Google nhấn mạnh sứ mệnh của Google là hệ thống hóa thông tin trên toàn thế giới để bất cứ ai cũng có thể sử dụng thông tin một cách tiện lợi. Trên quan điểm này, hãng đang hỗ trợ để người dùng có thể sử dụng bản đồ Google để tìm đường và khám phá khu vực xung quanh mình.Google chỉ ra rằng hàng năm, Hàn Quốc đón hàng triệu du khách quốc tế. Tuy nhiên, nhiều du khách đang gặp bất tiện ngay từ quá trình nhập cảnh, do chỉ có Hàn Quốc là không cung cấp chức năng chỉ đường trên bản đồ Google. Hãng đang tham vấn chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc để có thể cung cấp tính năng này tại Hàn Quốc.Google đính chính rằng bản đồ mà hãng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cấp phép chuyển ra nước ngoài không phải là bản đồ độ chính xác cao tỷ lệ 1:1.000, mà là bản đồ cơ bản quốc gia với tỷ lệ 1:5.000, nhấn mạnh rằng đây là dữ liệu an toàn đã trải qua thẩm định an ninh của Chính phủ. Phần lớn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bản đồ tại Hàn Quốc cũng đang sử dụng dữ liệu tương tự.Mặc dù có ý kiến rằng Google có thể sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:25.000 để phục vụ tính năng dẫn đường, không cần xin phê duyệt, nhưng điều này là không khả thi do dữ liệu bản đồ này thiếu rất nhiều thông tin để có thể dẫn đường cụ thể.Theo Google, hình ảnh vệ tinh trong bản đồ Google hiện nay do nhiều công ty chuyên môn cung cấp và bán qua thị trường mở. Để làm mờ ảnh các cơ sở an ninh nhạy cảm tại Hàn Quốc, cách làm chắc chắn nhất là xử lý ngay đối với nguồn ảnh gốc. Do đó, hãng đang thảo luận với Chính phủ Seoul về phương án mua ảnh vệ tinh đã được làm mờ từ phía Hàn Quốc.Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/8 tới sẽ mở cuộc họp giữa các ban ngành hữu quan, để quyết định có cho phép Google xuất dữ liệu bản đồ cơ bản quốc gia ra nước ngoài hay không.Google từng yêu cầu xuất dữ liệu bản đồ ra nước ngoài vào các năm 2011 và 2016, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã từ chối do lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nếu bản đồ có chứa dữ liệu về các cơ sở an ninh như căn cứ quân sự được lưu trữ trên máy chủ đặt tại nước ngoài.Lần này, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép với Hàn Quốc, yêu cầu nới lỏng hàng rào kỹ thuật số, trong đó bao gồm cho phép xuất dữ liệu bản đồ chính xác ra nước ngoài.