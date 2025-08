KDI dự báo nợ hộ gia đình Hàn Quốc trên GDP sẽ giảm 27,6% vào năm 2070

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 5/8 công bố báo cáo phân tích "Tác động của sự thay đổi cơ cấu dân số đến nợ hộ gia đình". Trong đó, KDI dự báo tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ giảm 27,6% cho đến năm 2070.Theo phân tích của KDI, trong thời gian qua, nợ hộ gia đình Hàn Quốc tăng là do tầng lớp người cao tuổi đầu tư vào tài sản tài chính như tiền gửi hay cổ phiếu, còn thanh niên thì vay số tiền đó để mua nhà.Nhóm nghiên cứu của KDI phân tích người cao tuổi thường tập trung đầu tư vào các tài sản tài chính như tiền gửi và cổ phiếu do họ đã sở hữu nhà ở và tuổi thọ còn lại ngắn, trong khi thanh niên và tầng lớp trung niên có nhu cầu lớn về nhà ở do chi phí giao dịch thấp và nhu cầu sinh sống lâu dài. Tầng lớp thanh niên và trung niên có thu nhập thấp thường vay nợ để sở hữu tài sản nhà ở, sau đó lấy thu nhập để trả dần nợ, dẫn đến tỷ lệ nợ hộ gia đình tăng lên.Mặc dù tuổi thọ kỳ vọng tăng cũng là một yếu tố chính kéo tỷ lệ hộ gia đình tăng. Tuy nhiên, khi tỷ trọng dân số thanh niên và trung niên giảm, nhu cầu vay vốn cũng sẽ giảm theo. KDI dự báo tới năm 2070, tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn tăng thêm 6,4 tuổi, nhưng do dân số già hóa, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP vẫn giảm 27,6%.Viện nghiên cứu phát triển đề xuất Chính phủ Hàn Quốc nên tập trung quản lý khả năng trả nợ của người vay và tính lành mạnh của các tổ chức tài chính, do xu hướng nợ hộ gia đình sẽ thay đổi theo từng giai đoạn của cơ cấu dân số. Cơ quan này nhấn mạnh Chính phủ nên dần thu hẹp dần các điều khoản nới lỏng quy định về tỷ số khả năng trả nợ (DSR), đồng thời điều chỉnh nguồn cung vốn chính sách để giảm thiểu các yếu tố gây sai lệch thị trường.