Photo : YONHAP News

Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/8 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh vai trò của Hàn Quốc, khẳng định Seoul đang chủ động đảm nhận vai trò dẫn dắt trong việc thiết lập hệ thống phòng thủ vững chắc trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, và là hình mẫu trong vấn đề chi tiêu quốc phòng.Ông Colby cho biết Seoul và Washington đều nhất trí sâu sắc về tính cần thiết của việc hiện đại hóa đồng minh, nhằm ứng phó với môi trường an ninh trong khu vực. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng một đồng minh bền vững về mặt chiến lược, luôn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa chung.Những phát biểu này được hiểu là vai trò của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là tập trung kiềm chế Trung Quốc, còn Hàn Quốc cần đảm nhận nhiều hơn nữa vai trò trong công tác phòng thủ trước Bắc Triều Tiên. Điều này cũng cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Hàn Quốc sẽ hưởng ứng với mức chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, mức mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng thuận với Washington.Đặc biệt, cụm từ "hiện đại hóa đồng minh" được xem là lời kêu gọi Seoul mở rộng vai trò trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Theo đó, phạm vi hoạt động của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có thể được mở rộng để ứng phó với cả Trung Quốc và Nga.Trước thềm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, phát biểu của Thứ trưởng Colby cho thấy các vấn đề như tăng chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa đồng minh có thể trở thành những chủ đề nghị sự then chốt trong Hội nghị thượng đỉnh song phương.