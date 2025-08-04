Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun nhận Giải đóng góp đặc biệt tại TIFF 2025

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) ngày 5/8 đã công bố danh sách 4 cá nhân được trao Giải đóng góp đặc biệt (Special Tribute Award) trong năm nay vì những đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh. Danh sách người nhận giải gồm có nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun, đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro, đạo diễn người Nhật Bản Hikari và nữ diễn viên người Mỹ Jodie Foster.Ban tổ chức TIFF cho biết những người được nhận giải năm 2025 đều là những nhân vật đã để lại dấu ấn rõ nét trong ngành điện ảnh. Ban tổ chức rất vinh dự khi được tôn vinh tài năng vượt trội của diễn viên Lee Byung-hun, tầm nhìn và trí tưởng tượng của đạo diễn Guillermo del Toro, lối kể chuyện đầy cảm xúc của đạo diễn Hikari và kinh nghiệm nổi bật của diễn viên Jodie Foster.Ban tổ chức còn đánh giá diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun là ngôi sao toàn cầu, gặt hái được thành công lớn trong cả điện ảnh và mảng phim truyền hình không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại Mỹ.Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 50 sẽ được tổ chức từ ngày 4-14/9 tại thành phố Toronto, Canada; trong đó lễ trao Giải đóng góp đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 7/9.Ngoài ra, bộ phim "Không còn lựa chọn nào khác" (No Other Choice) do diễn viên Lee Byung-hun đảm nhận vai chính cũng sẽ được trình chiếu trong buổi công chiếu Gala Bắc Mỹ tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm nay.