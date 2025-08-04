Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trình diện điều tra với tư cách bị can

Photo : YONHAP News

Vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 6/8, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee, vợ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đã lần đầu xuất hiện trước ống kính truyền thông tại văn phòng của Nhóm công tố viên đặc biệt đặt tại tòa nhà KT, Gwanghwamun, Seoul. Bà Kim đã đến muộn hơn 10 phút so với thời gian triệu tập dự kiến.Trước khi bắt đầu cuộc điều tra, bà Kim dừng lại trong giây lát tại khu vực dành cho báo chí, gửi lời xin lỗi tới người dân, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác điều tra. Ngoài ra, bà Kim không trả lời các câu hỏi khác mà phóng viên đưa ra.Từ tháng 4/2020, bà Kim trở thành đối tượng điều tra của Viện Kiểm sát và Cảnh sát với cáo buộc liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors và nhiều vụ việc khác, nhưng đến nay bà chỉ tham gia điều tra qua văn bản hoặc những lần triệu tập kín.Cuộc điều tra lần này tập trung vào 5 cáo buộc, gồm vụ thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân theo đề nghị từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, nghi ngờ nhận quà tặng, nhờ vả bất chính từ giáo phái Thống nhất thông qua pháp sư Geon Jin. Được biết, Nhóm công tố viên đặc biệt đã chuẩn bị bảng câu hỏi dài 100 trang, nên có khả năng sẽ còn nhiều đợt thẩm vấn tiếp theo với bà Kim.Cảnh sát đã tăng cường an ninh khu vực xung quanh, đề phòng các tình huống bất ngờ.