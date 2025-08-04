Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 5/8 đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên trách (TF) về chiến lược tăng trưởng.Cuộc họp có sự tham dự của các lãnh đạo của 6 tổ chức kinh tế, gồm Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Chey Tae-won, các Bộ trưởng và Thứ trưởng từ các ban ngành hữu quan, cũng như Cố vấn Tăng trưởng kinh tế của Văn phòng Tổng thống Ha Joon-kyung.Tại đây, ông Koo nhấn mạnh doanh nghiệp chính là trung tâm tăng trưởng của Hàn Quốc, cam kết đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của toàn bộ nền kinh tế và sẽ hỗ trợ toàn diện.Phó Thủ tướng Koo nhận định 5 năm tới là thời điểm vàng cuối cùng để Hàn Quốc chuyển mình thành nền kinh tế siêu đổi mới. Vì vậy, Chính phủ và khối tư nhân cần hợp sức tìm ra phương án thực tiễn cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Cụ thể, Chính phủ sẽ phối hợp cùng với tất cả chủ thể kinh tế như các doanh nghiệp, giới học thuật để lựa chọn các dự án công nghệ siêu đổi mới, tập trung toàn bộ nguồn lực cho hỗ trợ ngân sách, chính sách thuế, tài chính, nhân lực và nới lỏng quy định.Ngoài ra, ông Koo còn cho biết Hàn Quốc cũng sẽ thiết lập hệ thống hợp tác giữa doanh nghiệp, Chính phủ và đại học để thương mại hóa các công nghệ cốt lõi như robot chế tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự lái. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến công bố chiến lược tăng trưởng kinh tế mới cùng với dự thảo ngân sách quốc gia trong tháng 8 này.