Hai ngân hàng đầu tư Mỹ nâng dự báo GDP của Hàn Quốc năm 2025

Photo : YONHAP News

Theo giới tài chính ngày 6/8, ngân hàng JP Morgan (Mỹ) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay từ 0,5% lên 0,6% vào ngày 30/6, và tiếp tục điều chỉnh lên 0,7% vào ngày 24/7 vừa qua, sau khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II. Khi đó, ngân hàng đầu tư của Mỹ nhận định tăng trưởng GDP quý II của Hàn Quốc đã vượt nhẹ so với kỳ vọng thị trường nhờ xuất khẩu và ngành chế tạo khởi sắc.Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng Hàn Quốc trong năm nay và năm sau lần lượt lên 1,2% và 2,2%, cao hơn 0,1% so với trước đó, phản ánh kết quả đàm phán thương mại Hàn-Mỹ. Vào tháng 6, ngân hàng này cũng từng nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc từ 0,7% lên 1,1% do kỳ vọng rủi ro thuế quan từ Mỹ giảm, triển vọng tăng trưởng của Mỹ và Trung Quốc được nâng lên, cùng khả năng Chính phủ Seoul tăng cường kích thích tài khóa.Theo Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), 8 ngân hàng đầu tư lớn nước ngoài đưa ra mức dự báo bình quân về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay là 0,9% tính đến cuối tháng 7 vừa qua. Vào cuối tháng 6, các ngân hàng đầu tư nước ngoài đã lần đầu nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc sau 1 năm 4 tháng, và hiện đang duy trì sang tháng thứ hai liên tiếp. Mặc dù lần này, hai ngân hàng JP Morgan và Goldman Sachs đã nâng dự báo, nhưng không đủ để kéo mức trung bình chung tăng lên.Về phần mình, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) có khả năng sẽ nâng dự báo trong lần điều chỉnh triển vọng kinh tế sắp công bố trong tháng 8. Vào tháng 5, BOK dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc cả năm 2025 đạt 0,8% và nhận định đợt ngân sách bổ sung lần hai của Chính phủ có thể kéo tăng trưởng kinh tế tăng thêm 0,1%.Kết quả đàm phán thuế quan với Mỹ được coi là biến số chính ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Hàn Quốc. Mức thuế đối ứng 15% cùng mức thuế với mặt hàng ô tô 15% được đánh giá là tương đối phù hợp với kịch bản mà BOK đã giả định trong lần dự báo tháng 5.