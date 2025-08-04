Bút tích của nghĩa sĩ Ahn Jung-geun được giới thiệu với công chúng nhân 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc, lần đầu tiên công chúng sẽ được chiêm ngưỡng bút tích của nhà hoạt động độc lập Ahn Jung-geun (1879-1910) được viết trước khi ông hy sinh, thể hiện ý chí kiên cường của mình.Công ty Taein ngày 6/8 công bố sẽ giới thiệu bút tích "Lục trúc" (Tre xanh) của nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại triển lãm đặc biệt mang tên “Di sản kháng Nhật chói lóa”, diễn ra từ ngày 12/8-12/10 tại cung Deoksu (Đức Thọ), thủ đô Seoul. Đây là lần đầu tiên bút tích của nghĩa sĩ Anh được công bố với công chúng.Sự tồn tại của tác phẩm thư pháp "Lục trúc" mới được biết đến gần đây qua một cuộc đấu giá. Tác phẩm thư pháp này từng thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm người Nhật. Vào tháng 4 năm nay, bà Koo Hye-jung, con gái cố Chủ tịch danh dự Koo Tae-hoe của công ty LS Cable, đã đấu giá thành công với mức giá 940 triệu won (676.800 USD).Sau đó, ông Lee Sang-hyun, Giám đốc điều hành công ty Taein kiêm Ủy viên của Hiệp hội tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun, đã hỗ trợ mẹ mình là bà Koo Hye-jung đưa bút tích này về Hàn Quốc.Ngoài tác phẩm "Lục trúc", triển lãm đặc biệt do Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc chủ trì cũng sẽ trưng bày thêm một bút tích khác của nghĩa sĩ Ahn mang tên "Nhật thông thanh thoại công". Tác phẩm này được viết bằng mực đen trên lụa trắng, được cho là do nghĩa sĩ Ahn viết tặng một trưởng quản ngục người Nhật tại nhà tù Lữ Thuận, Trung Quốc vào năm 1910. Tác phẩm này được công nhận là một di sản mang đậm tinh thần của nghĩa sĩ Ahn Jung-geun và đã được công nhận là "Bảo vật" vào năm 2022.Nghĩa sĩ Ahn Jung-geun là người đã ám sát Toàn quyền Chính phủ thực dân Nhật Ito Hirobumi tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, một nhân vật đầu sỏ trong âm mưu xâm lược của thực dân Nhật vào ngày 26/10/1909. Trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù Lữ Thuận (nay thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), ông đã để lại nhiều tác phẩm thư pháp với nội dung kêu gọi độc lập cho Hàn Quốc và hòa bình Đông Á. Sau đó, nghĩa sĩ Ahn bị tuyên án tử hình, và bị hành quyết ở nhà tù Lữ Thuận vào năm 1910.