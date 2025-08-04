Hội người Hàn tại New York kêu gọi hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc trước chính sách trục xuất của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hội người Hàn tại New York (Mỹ) ngày 5/8 (giờ địa phương) cho biết đã đệ trình đơn kiến nghị lên Chính phủ Hàn Quốc, yêu cầu quan tâm và hỗ trợ ở cấp Chính phủ nhằm bảo vệ nhân quyền và quyền pháp lý cơ bản của cộng đồng người Hàn tại Mỹ.Động thái này liên quan đến vụ việc một sinh viên đại học người Hàn ngày 31/7 vừa qua bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ khi đến trình diện tại Tòa án di trú tại New York do vấn đề thị thực, và được trả tự do sau 4 ngày bị bắt giữ vào đêm ngày 4/8 khi nộp tiền bảo lãnh.Các tổ chức địa phương, bao gồm Hội người Hàn tại New York, đã lên án vụ bắt giữ này là hành động lạm dụng quyền lực hành chính, xảy ra dưới chính sách trục xuất cứng rắn đối với người di cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.Hội người Hàn tại New York nhấn mạnh dưới sức ảnh hưởng của chính quyền Tổng thống Trump gần đây, các biện pháp kiểm soát và trục xuất người di cư, bao gồm cả người cư trú bất hợp pháp đang diễn ra thường xuyên và mạnh mẽ. Vì vậy, cộng đồng người Hàn hiện đang cảm thấy bất an và chấn động nghiêm trọng, khi biết ngay cả những người cư trú hợp pháp như người có thị thực cư trú lâu dài, hay đang chờ xét duyệt thị thực cũng bị bắt giữ trong quá trình trình diện tại Tòa án. Cụ thể là vụ việc con gái của một linh mục thuộc Giáo hội Anh giáo Hàn Quốc gần đây cũng bất ngờ bị bắt giữ và xem xét trục xuất, sau khi đến trình diện tại Tòa án liên quan đến vấn đề thẩm định thị thực.Theo đó, Hội người Hàn tại New York đã kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc thực hiện các biện pháp như truyền đạt quan ngại chính thức và yêu cầu thảo luận về vấn đề này thông qua kênh ngoại giao, tiến hành khảo sát thực trạng các vụ trục xuất, trường hợp trục xuất bất hợp lý và chia sẻ thông tin, đồng thời xây dựng các phương án hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho người bị ảnh hưởng.