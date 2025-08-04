Bộ Nông lâm Hàn Quốc sẽ chỉ định cán bộ phụ trách riêng hàng nông sản từ Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về việc cải thiện quy trình kiểm dịch nhập khẩu hàng nông sản, Chính phủ Hàn Quốc quyết định bố trí cán bộ chuyên trách về quy trình phê chuẩn nhập khẩu hàng nông sản từ Mỹ.Theo một quan chức Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc, trong thời gian qua, Cục Kiểm dịch động thực vật chỉ có cán bộ phụ trách theo khu vực như Bắc Mỹ, Nam Mỹ hay Trung Đông. Tuy nhiên, sắp tới, Bộ sẽ chỉ định cán bộ phụ trách riêng đối với Mỹ.Nội dung trên đã được thảo luận tại cuộc họp đầu tiên của Nhóm chuyên trách chiến lược tăng trưởng, diễn ra vào ngày 5/8 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol.Bộ Nông lâm ngày 6/8 ra thông cáo báo chí cho biết việc chỉ định cán bộ phụ trách riêng đối với Mỹ không đồng nghĩa với việc rút gọn hay bỏ qua các quy trình kiểm dịch, mà nhằm tăng cường giao tiếp giữa cơ quan kiểm dịch hai nước trên cơ sở phân tích khoa học, qua đó giúp các quy trình diễn ra thuận lợi hơn.Hiện tại, các loại rau củ từ Mỹ khi nhập khẩu vào Hàn Quốc phải trải qua quy trình gồm 8 bước phân tích rủi ro. Quy trình này được căn cứ theo Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cũng như được quy định rõ trong Luật phòng dịch cho thực vật của Hàn Quốc.Do đó, dù phía Mỹ yêu cầu thì việc lược bỏ hay đơn giản hóa quy trình 8 bước này là điều không thể. Tuy nhiên, nếu Bộ Nông lâm chỉ định một cán bộ chuyên trách riêng đối với hàng nông sản Mỹ thì thời gian thực hiện các quy trình phê chuẩn nhập khẩu sẽ có thể được rút ngắn hơn.