Photo : YONHAP News

Viện dịch thuật văn học Hàn Quốc ngày 6/8 cho biết trong năm 2024, doanh số tác phẩm dịch văn học Hàn Quốc được Viện hỗ trợ về dịch thuật và xuất bản tại nước ngoài đạt 1,2 triệu bản, tăng khoảng 130% so với năm trước (khoảng 520.000 bản).Doanh số trung bình mỗi tựa sách trong năm ngoái là 1.271 bản, con số cao nhất kể từ khi Viện bắt đầu thống kê liên quan. Trong đó, có 45 tựa sách bán được trên 5.000 bản, và có đến 24 đầu sách vượt mốc 10.000 bản bán ra.Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đột biến này chính là sự kiện nữ nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel Văn học vào tháng 10 năm ngoái. Dưới sự hỗ trợ của Viện Dịch thuật, các tác phẩm của nhà văn Han Kang đã được phát hành thành 77 tựa sách với 28 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Riêng trong năm ngoái, lượng sách tiêu thụ đã đạt con số 310.000 bản.Ngoài tác phẩm của nhà văn Han Kang, các tiểu thuyết như "Con thỏ nguyền rủa" (Chung Bo‑ra), "Đôi bạn học yêu" (Park Sang‑young), "Kim Ji‑young, sinh năm 1982" (Cho Nam‑joo) cũng bán được trên 4.000 cuốn mỗi ấn bản trong ba năm liên tiếpỞ Thổ Nhĩ Kỳ, tiểu thuyết "Chào mừng bạn đến với hiệu sách Hyunam-dong" của Hwang Bo‑reum xuất bản năm 2023 đã bán được hơn 80.000 bản trong năm ngoái. Tại Ba Lan, tiểu thuyết “Cửa hàng tiện lợi bất tiện” của Kim Ho‑yeon cũng bán được hơn 20.000 bản trong cùng khoảng thời gian này.Thể loại văn học kỳ ảo, tiểu thuyết đồ họa của Hàn Quốc cũng nhận được phản hồi tích cực. Trong năm ngoái, tác phẩm tiểu thuyết kỳ ảo "Con chim uống nước mắt" của Lee Young-do đã bán được 20.000 bản tại Đức. Bản dịch tiếng Tây Ban Nha truyện tranh lịch sử "Cỏ" của Kim Keum-suk bán được hơn 10.000 bản trong ba năm liên tiếp.Viện dịch thuật văn học Hàn Quốc phân tích tầng lớp độc giả văn học Hàn Quốc đang dần được mở rộng, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Nhiều nhà xuất bản nước ngoài danh tiếng đang tích cực xuất bản cũng như tiếp thị mạnh mẽ cho các tác phẩm văn học Hàn Quốc. Nhờ đó, khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của văn học Hàn Quốc đã được cải thiện đáng kể.