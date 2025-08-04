SK bán toàn bộ cổ phần tại Vingroup của Việt Nam

Photo : YONHAP News

Tập đoàn SK (Hàn Quốc) ngày 6/8 công bố đã bán toàn bộ 6,05% cổ phần đang nắm giữ tại Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, theo hình thức "giao dịch thỏa thuận giữa nhà đầu tư tổ chức" trong vòng từ tháng 1 tới đầu tháng 8 năm nay.SK năm 2019 đã đầu tư khoảng 1.100 tỷ won (0,79 tỷ USD) vào Vingroup thông qua công ty con SK Investment Vina II, và hiện đã thu hồi được số tiền đầu tư vượt mức ban đầu thông qua thương vụ thoái vốn này.Danh tính các tổ chức mua vào cũng như các điều kiện chi tiết của giao dịch không được công bố. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, khi SK bán 22% trong tổng số cổ phần sở hữu tại Vingroup thì số tiền thu được là khoảng 120 tỷ won (86,3 triệu USD).Xét đến việc giá cổ phiếu của Vingroup đã tăng mạnh khoảng 2,6 lần, từ 39.000 VNĐ hồi đầu năm lên 104.000 VNĐ vào đầu tháng này, tổng số tiền thu được từ việc bán toàn bộ cổ phần ước tính có thể vượt 1.300 tỷ won (trên 935 triệu USD).SK vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền thu được sau khi thoái vốn khỏi Vingroup vào mục đích nào, nhưng dự kiến tập đoàn này sẽ dùng để tăng cường ổn định tài chính, hoặc đầu tư vào các lĩnh vực then chốt tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, giải pháp năng lượng.Liên quan đến thương vụ bán cổ phần lần này, SK khẳng định sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững dựa trên tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời tính đến sự cộng hưởng giữa các lĩnh vực tăng trưởng mới và chiến lược kinh doanh của tập đoàn. SK sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác với Vingroup trong các lĩnh vực kinh doanh tương lai.