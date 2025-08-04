Không phát hiện nồng độ phóng xạ bất thường trên vùng biển thành phố Incheon

Photo : YONHAP News

Liên quan đến nghi vấn Bắc Triều Tiên xả thải nước nhiễm uranium từ nhà máy làm giàu uranium gây ô nhiễm nguồn nước trên biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc, Viện nghiên cứu môi trường và y tế thành phố Incheon của Hàn Quốc ngày 6/8 công bố kết quả cuộc điều tra toàn diện về nồng độ uranium tại 45 điểm thuộc các vùng biển trọng điểm như ven biển đảo Ganghwa và khu vực quanh đảo Yeongjong, trong đó cho thấy mức độ an toàn vẫn được đảm bảo.Cụ thể, nồng độ uranium trong nước biển tại các điểm khảo sát dao động từ 1-2,3 ㎍/L, với mức trung bình là 2 ㎍/L. Đây là mức thấp hơn so với mức trung bình của nồng độ nước biển tự nhiên là 3,3 ㎍/L, và tương đương với kết quả từ cuộc điều tra điều tra liên ngành đặc biệt gần đây của Chính phủ, với mức dao động từ 0,087-3,211 ㎍/L.Một số phương tiện truyền thông vào tháng 6 vừa qua đưa tin dựa trên phân tích ảnh vệ tinh cho biết Bắc Triều Tiên có khả năng xả thải nước nhiễm phóng xạ từ khu vực nhà máy làm giàu uranium nằm ở huyện Pyongsan, tỉnh Bắc Hwanghae. Sau khi thông tin này lan rộng, lượng du khách đến huyện Ganghwa (thành phố Incheon) đã sụt giảm mạnh, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch và thủy sản địa phương.Để xoa dịu lo ngại trong dư luận, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra liên ngành giữa Ủy ban an toàn hạt nhân, Bộ Hải dương và thủy sản và Bộ Môi trường Hàn Quốc. Mẫu nước được lấy tại 10 địa điểm, bao gồm đảo Ganghwa và cửa sông Hàn, kết quả được công bố vào tháng trước cho thấy không có điều bất thường.Viện nghiên cứu môi trường và y tế thành phố Incheon cho biết cuộc điều tra kỹ lưỡng của Chính phủ Hàn Quốc và thành phố Incheon đã chứng minh rằng nước thải uranium từ Bắc Triều Tiên không gây ảnh hưởng đến vùng biển địa phương. Nồng độ uranium trong toàn bộ vùng biển của thành phố Incheon vẫn nằm trong ngưỡng bình thường, không đáng phải lo ngại.