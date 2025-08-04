Hai ca khúc nhạc phim hoạt hình

Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng mới nhất của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) công bố ngày 5/8 (giờ địa phương), hai ca khúc nhạc phim (OST) của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100”.Trong đó, ca khúc “Golden” được thể hiện bởi Huntr/x, nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng trong phim, tiếp tục giữ vị trí số 2 trong bảng xếp hạng hai tuần liên tiếp. Ca khúc “Your Idol” của nhóm nhạc nam Saja Boys, đối thủ cạnh tranh trong phim với nhóm Huntr/x, đã tăng ba bậc lên vị trí thứ 9. Với thành tích này, bộ phim "KPop Demon Hunters" đã có 8 ca khúc nhạc phim xuất hiện trong bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard suốt 4 tuần liên tiếp.Ngoài ra, ca khúc "Soda Pop" của nhóm nhạc nam Saja Boys cũng tăng 5 bậc vươn lên vị trí thứ 16, còn bài hát "How It's Done" và "What It Sounds Like" của nhóm nhạc nữ Huntr/x thì lần lượt xếp thứ 19 và 29. Ca khúc "Free”, bản song ca giữa Rumi (thành viên Huntr/x) và Jinu (thành viên Saja Boys) ở vị trí 28.Đối với ca khúc "Takedown", phiên bản do nhóm Huntr/x thể hiện đứng hạng thứ 33, còn phiên bản do thành viên Jeongyeon, Jihyo và Chaeyoung thuộc nhóm nhạc nữ Twice trình bày đứng hạng 67.Mặt khác, album OST của bộ phim "KPop Demon Hunters" cũng đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng "Billboard 200", tăng một bậc so với tuần trước.