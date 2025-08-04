Nhận định về nghị sự thảo luận chính tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới

Photo : YONHAP News

Giới ngoại giao ngày 6/8 nhận định tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trao đổi về các hạng mục cụ thể liên quan đến đàm phán thương mại, cũng như về các vấn đề an ninh, ngoại giao, trong đó có vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ.Đặc biệt, “hiện đại hóa liên minh” bao gồm nhiều nội dung lớn như thay đổi quy mô và vai trò của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc, mở rộng vai trò chủ đạo của Seoul trong phòng thủ trước Bắc Triều Tiên, chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến. Đây là những vấn đề có thể dẫn đến thay đổi lớn không chỉ đối với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mà còn tới cục diện bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.Tuy nhiên, theo nhận định của giới ngoại giao, cuộc hội đàm lần này nhiều khả năng chỉ đưa ra những nguyên tắc chung như đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành một liên minh chiến lược toàn diện trong tương lai, và hiện đại hóa theo hướng đôi bên cùng có lợi trong bối cảnh an ninh khu vực đang thay đổi. Trong khi đó, một vấn đề khác thuộc khuôn khổ hiện đại hóa liên minh là việc tăng chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc được cho là đã đạt được sự đồng thuận nhất định giữa hai nước, nhiều khả năng cũng sẽ được đề cập.Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quán triệt quan điểm rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần chi khoảng 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng. Ông Trump cũng đang đưa ra yêu cầu tương tự đối với các đồng minh Đông Á như Hàn Quốc và Nhật Bản.Về vấn đề điều chỉnh vai trò của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, giới ngoại giao cho rằng hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thống nhất đầy đủ để có thể đưa vào nội dung cụ thể trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Được biết, đến nay chỉ mới có một cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao được tổ chức liên quan đến vấn đề hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ.Đặc biệt, đây là vấn đề cần được xem xét cẩn trọng trong mối liên hệ với Chiến lược Quốc phòng (NDS) của Mỹ dự kiến công bố ngay trong tháng này, cũng như việc rà soát lại kế hoạch tái bố trí lực lượng quân sự Mỹ. Do đó, giới ngoại giao dự đoán hội nghị thượng đỉnh sẽ chỉ xác lập nguyên tắc chung, sau đó các cuộc họp điều phối bổ sung sẽ được tiến hành như cuộc họp "2+2" giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.Một số ý kiến cho rằng vấn đề “tính linh hoạt chiến lược” của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có thể được đề cập trong hội nghị lần này. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ Hàn Quốc, vấn đề này đã được giải quyết dứt điểm thông qua thỏa thuận Hàn-Mỹ năm 2006.Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 1/2006 dưới thời cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, Hàn Quốc trong vai trò là đồng minh của Mỹ đã nhất trí tôn trọng tính linh hoạt chiến lược của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Về phần mình, Washington cũng đã đồng ý tôn trọng lập trường của Seoul rằng không để Seoul bị lôi kéo vào các cuộc xung đột trong khu vực Đông Bắc Á trái với ý chí của người dân Hàn Quốc trong quá trình thực thi tính linh hoạt chiến lược.Tuy nhiên, do môi trường chính trị quốc tế đã thay đổi đáng kể, trong đó cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn nhiều so với 20 năm trước, Washington đang cho rằng cần thảo luận lại về vai trò và tính chất của lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc trong khuôn khổ "hiện đại hóa đồng minh".