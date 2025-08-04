Lãnh đạo Nhà Trắng đánh giá Seoul đã thực sự mở cửa thị trường với Washington

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh thời hạn áp thuế đối ứng 7/8 đang tới gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phỏng vấn với một đài truyền hình của Mỹ vào ngày 5/8 (giờ địa phương) đã tự hào về kết quả đàm phán thương mại với các đối tác trong thời gian qua.Đặc biệt, ông Trump chỉ ra rằng Hàn Quốc vốn là một quốc gia khép kín, nhưng đã quyết định mở cửa thị trường, một thương vụ lớn với Mỹ. Giờ đây, Washington có thể bán xe ô tô, xe tải, xe thể thao đa dụng (SUV) cho Seoul. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Hàn Quốc đã thực sự mở cửa thị trường.Ngoài ra, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng khoản đầu tư mà Seoul cam kết để được giảm thuế không phải là khoản cho vay, mà là khoản tiền trao thẳng cho nước Mỹ.Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một đối tác không thực hiện đúng cam kết đầu tư, ông Trump lấy Liên minh châu Âu làm ví dụ và tuyên bố nền kinh tế đó phải chịu mức thuế quan lên tới 35%, đồng thời đánh giá khoản cam kết đầu tư 600 tỷ USD của EU là "một món quà" với nước Mỹ.Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà Trắng còn cho biết sẽ công bố thêm thuế quan theo từng mặt hàng trong tuần sau, trong đó có chíp bán dẫn và dược phẩm. Với mặt hàng dược phẩm, ban đầu Mỹ sẽ chỉ đánh mức thuế thấp, nhưng sau một năm hoặc một năm rưỡi sẽ nâng lên 150%, và sau nữa là 250%.Điều này cho thấy Washington sẽ cho các công ty dược phẩm thời gian tối đa là một năm rưỡi để di dời cơ sở sản xuất đến Mỹ, rồi sau đó sẽ nâng mạnh thuế suất.