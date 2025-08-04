Tổng thống Lee Jae Myung suy xét kỹ lưỡng danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép mùa hè, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được cho là vẫn dành thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng về danh sách đặc xá đầu tiên trong nhiệm kỳ cầm quyền.Theo Văn phòng Tổng thống ngày 6/8, Tổng thống Lee đang chuẩn bị tiến hành một đợt đặc xá nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc 15/8 tới.Vì đây là đợt đặc xá đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm, Tổng thống dự kiến sẽ tiến hành ân xá, khôi phục quyền lợi quy mô lớn, đặt trọng tâm vào việc hồi phục kinh tế dân sinh, bảo vệ tầng lớp yếu thế trong xã hội.Trong thời gian qua, Văn phòng Cố vấn các vấn đề dân sinh và Bộ Tư pháp đã lập tiêu chí ân xá và lựa chọn danh sách các đối tượng chính. Điều được dư luận quan tâm là liệu có bao nhiêu chính trị gia được đặc xá lần này. Được biết, Tổng thống vẫn chưa đưa ra chỉ thị cụ thể có bao gồm chính trị gia vào danh sách đặc xá hay không, nếu có thì đó là những ai. Điều này cho thấy Tổng thống sẽ cân nhắc một cách thận trọng đến phút cuối cùng.Nhân vật đang được dư luận quan tâm nhất là cựu Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk. Chính giới và giới tôn giáo cho rằng ông Cho là nạn nhân bởi hành vi lạm dụng quyền lực của Viện Kiểm sát dưới thời Chính phủ tiền nhiệm. Nhiều ý kiến cho rằng nếu Tổng thống ân xá cho cựu Chủ tịch Cho thì có thể sẽ lựa chọn hình thức là khôi phục quyền lợi để ông Cho có thể tiếp tục hoạt động chính trị, thay vì chỉ miễn thi hành mức án còn lại.Tuy nhiên, trước phản đối mạnh mẽ từ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, ông Lee sẽ phải cân nhắc thận trọng, xét đến yếu tố cân bằng ý kiến trong chính giới và tác động tới sự hòa hợp toàn dân.Ủy ban Thẩm định đặc xá của Bộ Tư pháp sẽ họp vào ngày 7/8. Nếu Ủy ban lập xong danh sách trong ngày này, Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho sẽ trình danh sách lên Tổng thống Lee. Danh sách cuối cùng sẽ được thông qua sau cuộc họp Nội các vào ngày 12/8 tới đây.