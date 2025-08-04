Rosé (Blackpink) nhận được 8 đề cử Giải thưởng Video âm nhạc MTV

Photo : YONHAP News

Theo danh sách đề cử được công bố trên trang chủ của Giải thưởng Video âm nhạc MTV (MTV Video Music Awards-VMA) vào ngày 5/8 (giờ địa phương), bài hát "APT." (viết tắt của Apartment, tạm dịch: Căn hộ) của Rosé (Blackpink), hợp tác với ngôi sao quốc tế Bruno Mars đã được đề cử ở 7 hạng mục, bao gồm video của năm và bài hát của năm.Ngoài ra, bài hát "toxic till the end" trong album solo đầu tay của cô mang tên "Rosie" cũng được đề cử ở hạng mục "Bài hát K-pop xuất sắc nhất" (Best K-pop).Rosé trong một video đăng tải trên mạng xã hội ngày 6/8 vừa qua chia sẻ cảm thấy bất ngờ đến mức không biết nói gì khi biết bản thân nhận được đề cử ở 8 hạng mục VMA.Ở hạng mục "Bài hát K-pop xuất sắc nhất", các bài hát của toàn bộ thành viên trong nhóm nhạc nữ Blackpink cũng nhận được đề cử. Cụ thể là bài hát "like JENNIE" của Jennie, "earthquake" của Jisoo và "Born Again" của Lisa. Ngoài ra, các bài hát như “Whiplash” của nhóm nhạc nữ aespa; "Who" của Jimin, thành viên nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS); hay bài hát “Chk Chk Boom” của nhóm nhạc nam Stray Kids cũng góp mặt trong danh sách đề cử.Bên cạnh đó, nhóm nhạc nữ toàn cầu "Katseye", được tuyển chọn thông qua dự án hợp tác Hàn-Mỹ, cũng được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn PUSH của năm" (PUSH Performance of the Year) với ca khúc “Touch”. Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga với 12 đề cử, theo sau là Bruno Mars với 11 đề cử.Lễ trao Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 7/9 (giờ địa phương) tại thành phố New York, Mỹ.