Công nghiệp nặng Hyundai trúng thầu dự án bảo trì tàu hậu cần của Hải quân Mỹ

Photo : YONHAP News

Công ty công nghiệp nặng Hyundai (Hàn Quốc) ngày 6/8 thông báo đã trúng thầu dự án bảo trì định kỳ cho tàu tiếp vận hàng hóa USNS Alan Shepard của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ có trọng tải 41.000 tấn.Đây là dự án trúng thầu đầu tiên ở lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) của hãng đóng tàu Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước Hàn-Mỹ đạt được thỏa thuận thuế quan.Tàu Alan Shepard có chiều dài 210m, rộng 32m, cao 9,4m, được đưa vào hoạt động từ năm 2007.Từ tháng 9 tới, Hyundai sẽ tiến hành công tác bảo trì tàu này tại khu vực cầu cảng gần nhà máy đóng tàu Hyundai Mipo ở thành phố Ulsan, thực hiện các hạng mục như vệ sinh chân vịt, bảo dưỡng các bể chứa, kiểm tra trang thiết bị, rồi sau đó bàn giao tàu cho Hải quân Mỹ vào tháng 11.Hyundai đánh giá dự án trúng thầu lần này mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là dự án đầu tiên sau khi Chính phủ Hàn Quốc đề xuất chương trình hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ mang tên "MASGA". Với vai trò là công ty đóng tàu đại diện cho Hàn Quốc, hãng sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành dự án bảo trì tàu hậu cần Hải quân Mỹ một cách thành công.Gần đây, hãng công nghiệp nặng Hyundai đang tăng tốc tiến vào thị trường Mỹ. Trong tháng 4 vừa qua, Hyundai đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Huntington Ingalls, công ty đóng tàu quốc phòng lớn nhất của Mỹ. Tới tháng 6, hãng ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tập đoàn hàng hải tư nhân Edison Chouest Offshore (ECO) để đóng tàu thương mại tại Mỹ.