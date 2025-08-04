Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Việt điện đàm về phương án tăng cường quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Vào ngày 6/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, đồng thời gửi lời chào xã giao nhân dịp nhậm chức.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Cho đã bày tỏ cảm ơn sự tiếp đãi nồng nhiệt từ Việt Nam dành cho chuyến thăm của đoàn đặc phái viên của Tổng thống Lee Jae Myung gần đây; đề xuất hai bên tiếp tục xúc tiến giao lưu, trao đổi cấp cao trong thời gian tới, hợp tác chặt chẽ trong khu vực và trên trường quốc tế.Đáp lại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam coi Hàn Quốc là một đối tác quan trọng đáng tin cậy; đề nghị hai bên phát triển tích cực hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Việt ở các lĩnh vực đa dạng như giao lưu cấp cao, hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật.Ngoài ra, Ngoại trưởng Việt Nam cũng gửi lời chúc Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tới tại Gyeongju; đề xuất hai bên sớm gặp mặt trực tiếp để trao đổi sâu hơn về phương án phát triển quan hệ Hàn-Việt.