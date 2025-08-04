Seoul và Washington thảo luận về hợp tác trong trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ

Photo : YONHAP News

Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Cố vấn về kế hoạch tương lai trí tuệ nhân tạo (AI) của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Ha Jung-woo ngày 4/8 đã có buổi gặp với Chánh văn phòng Chính sách khoa học và công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios, thảo luận về các phương án hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ.Tại đây, Chính phủ Hàn Quốc đã làm rõ ý nghĩa của việc xuất khẩu AI toàn diện (Full-Stack AI) trong bối cảnh Mỹ gần đây đã công bố "Kế hoạch hành động về AI". "Full-Stack AI" chỉ công nghệ có thể bao quát toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, phát triển, triển khai đến vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức bao trùm tất cả các giai đoạn phát triển mô hình AI.Ngoài ra, hai bên cũng đã có các cuộc thảo luận tích cực về việc tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như AI trong chế tạo, mã nguồn mở, trí tuệ nhân tạo trong khoa học, trung tâm dữ liệu AI và năng lượng.