Cán cân vãng lai tháng 6/2025 của Hàn Quốc thặng dư 14,27 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/8 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế, trong đó cán cân vãng lai tháng 6/2025 thặng dư 14,27 tỷ USD, tăng 1,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì đà thặng dư 26 tháng liên tiếp, chuỗi thặng dư dài thứ ba kể từ những năm 2000. Đây cũng là mức thặng dư cao nhất từ đầu năm 2025 đến nay.Cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu) tháng 6 năm nay thặng dư 13,16 tỷ USD, ghi nhận mức lớn thứ ba trong lịch sử sau mức 14,52 tỷ USD vào tháng 9/2017 và 13,32 tỷ USD vào tháng 3/2016.Kim ngạch xuất khẩu đạt 60,37 tỷ USD, tăng 2,3% so với một năm trước, nhờ sự phục hồi trong xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin. Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn và thiết bị ngoại vi máy tính tăng lần lượt 11,3% và 13,6%. Bên cạnh đó, xuất khẩu các mặt hàng không phải là công nghệ thông tin cũng tăng mạnh, đặc biệt dược phẩm đã tăng đến 51,8%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 14,7%, thị trường Đông Nam Á tăng 6% và Nhật Bản tăng 2,9%. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Mỹ lần lượt giảm 2,7% và 0,5%.Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6 tăng 0,7%, đạt 47,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, quay trở lại đà tăng sau ba tháng. Trong đó, nhập khẩu hàng hóa vốn tăng 14,8% và hàng hoá tiêu dùng tăng 7,6%, còn nhập khẩu các nguyên vật liệu lại giảm 6,4%. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng năng lượng đã sụt giảm mạnh, cụ thể là sản phẩm dầu mỏ (-33,1%), than đá (-25,9%) và dầu thô (-15,2%).