Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy nền kinh tế siêu đổi mới

Photo : KBS News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 7/8 đã chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng kinh tế. Tại đây, ông Koo nhấn mạnh Hàn Quốc có thể bị tụt lại phía sau nếu không nhanh chóng chuyển đổi sang nền kinh tế siêu đổi mới, bằng cách đảm bảo công nghệ siêu đổi mới và năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp mới ở trình độ hàng đầu thế giới.Chính phủ cho biết chiến lược tăng trưởng kinh tế lần này sẽ tập trung lựa chọn những lĩnh vực kinh tế siêu đổi mới cụ thể và có tiềm năng phát triển tương lai của Hàn Quốc, nhằm đạt được thành quả rõ rệt trong thời gian ngắn.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng dự kiến triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với toàn người dân, từ học sinh tiểu học đến các chuyên gia kỹ thuật, nhằm đào tạo nguồn nhân lực AI trên toàn quốc. Chi tiết về kế hoạch và phương thức thực hiện sẽ có trong nội dung chiến lược tăng trưởng kinh tế dự kiến công bố trong tháng 8 này.