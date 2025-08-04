Son Heung-min chính thức gia nhập câu lạc bộ Los Angeles

Photo : YONHAP News

Siêu sao bóng đá người Hàn Quốc Son Heung-min đã chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Mỹ Los Angeles (LA FC). Hợp đồng hiện tại với câu lạc bộ mới là tới năm 2027 đi kèm với các tùy chọn gia hạn hợp đồng khác.LA FC cho biết Son Heung-min sẽ được đăng ký là "cầu thủ chỉ định" không bị áp dụng giới hạn lương (salary cap) và có thể gia hạn hợp đồng đến năm 2028, thêm một tùy chọn là kéo dài tiếp đến tháng 6/2029. Anh sẽ tiếp tục mang áo số 7, số áo biểu tượng cho cầu thủ chủ lực giống như khi còn khoác áo Tottenham Hotspur.Tại lễ ra mắt chính thức vào 6 giờ sáng ngày 7/8 (giờ Hàn Quốc) được tổ chức tại sân vận động BMO, Los Angeles, Son Heung-min chia sẻ anh tới LA FC để giành chức vô địch và để trở thành huyền thoại của đội bóng. Chính cộng đồng Hàn kiều đông đảo tại Los Angeles đã có ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn đội bóng này của anh, nên anh cam kết sẽ mang đến niềm tự hào cho họ.Son Heung-min đã hoàn thành giai đoạn tiền mùa giải một cách suôn sẻ và không gặp vấn đề về thể trạng. Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt trên sân cỏ Mỹ ngay sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính.