Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 10-13/8

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong cuộc họp báo ngày 7/8 cho biết Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, người đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, sẽ có chuyến thăm đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8 theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee.Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Việt giữa Tổng thống Lee và Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến diễn ra vào ngày 11/8. Bà Kang cho biết hai bên sẽ thảo luận sâu rộng không chỉ về các lĩnh vực chính trị, an ninh và đầu tư thương mại, mà còn về các lĩnh vực chiến lược tương lai như năng lượng điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, thành phố thông minh và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ.Phát ngôn viên Kang khẳng định Việt Nam chính là đối tác chiến lược toàn diện và là nước hợp tác chủ chốt của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của lãnh đạo Việt Nam lần này được kỳ vọng sẽ trở thành cơ hội để hai nước phát triển mối quan hệ song phương hướng tới tương lai và đôi bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy tăng cường hợp tác Hàn-ASEAN lên một tầm cao mới.