Hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế đối ứng 15% từ ngày 7/8

Photo : YONHAP News

Từ 0 giờ 1 phút ngày 7/8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 1 giờ 1 phút chiều cùng ngày theo giờ Hàn Quốc, thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ chính thức có hiệu lực. Theo đó, tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bị áp mức thuế đối ứng 15%. Thời điểm áp thuế là khi hàng hóa hoàn tất thủ tục thông quan tại Mỹ.Trước đó, vào tháng 4, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả các quốc gia. Do đó, từ ngày 7/8, mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng từ 10% hiện tại lên 15%, tức tăng thêm 5%.Thuế đối ứng này không áp dụng cho các mặt hàng đang bị đánh thuế riêng theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại hoặc đang trong quá trình điều tra để áp thuế, bao gồm ô tô, thép, nhôm, chíp bán dẫn và dược phẩm.Đối với các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn và điện thoại thông minh, Chính phủ Mỹ hiện đang tiến hành điều tra sơ bộ để áp thuế riêng. Cho đến khi có quyết định chính thức, các mặt hàng này vẫn được xuất khẩu mà không bị áp thuế.Với mặt hàng ô tô, mức thuế riêng đã được Chính phủ Hàn Quốc đàm phán giảm từ 25% xuống 15%. Tuy nhiên, cho đến khi Tổng thống Trump công bố Sắc lệnh hành chính, mức thuế hiện hành 25% vẫn sẽ được áp dụng tạm thời. Mức thuế hiện tại 50% đối với thép và nhôm không được điều chỉnh do thất bại trong đàm phán nên vẫn tiếp tục được duy trì.Trước đó vào ngày 31/7 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol cùng Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kim Jung-kwan của Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ sau buổi gặp mặt với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.Tuy nhiên, việc thực hiện cụ thể các điều khoản thỏa thuận và điều chỉnh chi tiết với phía Mỹ vẫn đang được tiến hành. Thêm vào đó, Trung Quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ nên tình hình còn tồn tại nhiều bất ổn. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã thông báo ông sẽ công bố mức thuế riêng cho các mặt hàng như chíp bán dẫn và dược phẩm vào tuần tới.