Nỗ lực thực thi lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol của Nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục thất bại

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 7/8, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã thực thi lại lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng tiếp tục thất bại sau hơn một tiếng giằng co.Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế để thực thi lệnh bắt, nhưng bị can đã kiên quyết chống cự. Thêm vào đó, có ý kiến tại hiện trường lo ngại về khả năng xảy ra thương tích, nên Nhóm đã quyết định dừng thực thi lệnh bắt.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt ngày 1/8 đã lần đầu nỗ lực áp giải ông Yoon tới địa điểm điều tra nhưng bất thành, do cựu Tổng thống được cho là đã cởi áo ngoài và nằm xuống sàn, từ chối áp giải. Trước tình hình đó, Nhóm công tố viên đặc biệt cảnh báo sẽ có thể dùng biện pháp cưỡng chế vào lần sau.Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho ngày 6/8 đã chỉ đạo cho trại tạm giam Seoul phải tích cực phối hợp với Nhóm công tố viên đặc biệt để thực thi pháp luật một cách nghiêm minh và công bằng. Do đó, Nhóm công tố viên đặc biệt cùng ngày đã chỉ huy các quản giáo, thậm chí sử dụng cả biện pháp cưỡng chế, nhưng vẫn không thể áp giải được ông Yoon.Cựu Tổng thống bị bắt tạm giam vào ngày 10/7 tại trại tạm giam Seoul. Ông Yoon bị cáo buộc đã cùng vợ mình là bà Kim Keon-hee can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân vào năm 2022 theo sự nhờ vả từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun.Nhóm công tố viên đặc biệt đã gửi thông báo triệu tập ông Yoon để lấy lời khai nhưng cựu Tổng thống hai lần từ chối trình diện, dẫn đến việc Nhóm đã xin Tòa án ban lệnh bắt để cưỡng chế điều tra. Ngày 7/8 là hiệu lực cuối cùng của lệnh bắt tạm giam. Do nỗ lực bắt cựu Tổng thống tiếp tục thất bại, Nhóm công tố viên đặc biệt có thể sẽ cân nhắc phương án như đề nghị lại Tòa án ban lệnh bắt, hoặc truy tố ngay lập tức cựu Tổng thống.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt một ngày trước đó cũng đã triệu tập bà Kim Keon-hee với tư cách bị can để điều tra.