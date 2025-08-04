Samsung sẽ sản xuất chíp thế hệ mới cho Apple tại nhà máy ở Texas

Photo : YONHAP News

Trong thông cáo báo chí công bố công bố ngày 7/8, hãng Apple cho biết đang hợp tác với Điện tử Samsung để phát triển một công nghệ sản xuất chíp bán dẫn hoàn toàn mới mang tính cách mạng lần đầu tiên được áp dụng trên toàn thế giới tại nhà máy foundry (sản xuất chíp bán dẫn theo hợp đồng) của Samsung đặt tại Austin, bang Texas (Mỹ).Apple bổ sung rằng cơ sở sản xuất này của Samsung sẽ cung cấp các loại chíp tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả năng lượng cho các sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone, được xuất khẩu trên toàn thế giới.Giới doanh nghiệp cho rằng loại chíp mà Samsung sẽ sản xuất chính là cảm biến hình ảnh (CIS) sẽ được tích hợp trong các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo.Thương hiệu cảm biến hình ảnh của Samsung mang tên "ISOCELL" do bộ phận System LSI thiết kế, còn khâu sản xuất sẽ do nhà máy foundry tại Austin, Texas đảm nhận.Hiện tại, Samsung đang cung cấp cảm biến ISOCELL cho các dòng smartphone Galaxy của hãng, cũng như cho các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Vivo và Motorola.Việc Apple lựa chọn Samsung được phân tích là nhằm thực hiện chiến lược nội địa hóa tại Mỹ, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Từ trước đến nay, Apple hoàn toàn phụ thuộc vào hãng Sony Nhật Bản trong việc cung cấp cảm biến hình ảnh cho iPhone. Tính đến năm ngoái, Sony dẫn đầu thị trường cảm biến hình ảnh với thị phần hơn 50%, còn Samsung đứng thứ hai với 15,4%.Về phần mình, Samsung từ chối xác nhận các thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng.