Liên quân Hàn-Mỹ triển khai cuộc tập trận UFS từ ngày 18-28/8

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) từ ngày 18-28/8 tới nhằm củng cố vững chắc trạng thái phòng thủ liên quân. Cuộc tập trận này được chia thành hai phần là tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) và tập trận cơ động ngoài trời (FTX).Hai nước đã tổ chức buổi họp báo chung vào sáng ngày 7/8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để công bố về lịch trình tập trận năm nay. Seoul và Washington nhấn mạnh UFS là cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ, được tổ chức thường niên. Cuộc tập trận lần này sẽ là cơ hội để hai nước củng cố năng lực đối phó chung và tư thế sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả tác chiến đa miền liên quân, liên hợp. Trong đó, các mối đe dọa thực tiễn, bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh gần đây sẽ được phản ánh vào kịch bản huấn luyện.Ngoài ra, liên quân hai nước sẽ hỗ trợ huấn luyện cho các ban ngành Chính phủ Hàn Quốc để thuần thục về năng lực đối phó với các tình huống nguy cấp, nâng cao năng lực đối phó với mối đe dọa an ninh mạng, từ đó đẩy mạnh năng lực chiến tranh tổng lực trên cấp độ toàn Chính phủ.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc dự kiến sẽ mời các quốc gia thành viên tham gia cuộc tập trận UFS năm nay, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ tư lệnh. Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ tiến hành quan sát cuộc tập trận về việc tuân thủ điều khoản trong Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên.