Quân đội Hàn Quốc xác nhận danh tính một người Bắc Triều Tiên bị phát hiện tại vùng nước trung lập

Photo : KBS News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 7/8 cho biết đã xác định được danh tính một công dân nam Bắc Triều Tiên bị phát hiện trước đó tại vùng nước trung lập giữa hai miền Nam-Bắc ở cửa sông Hàn. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã theo dõi và giám sát trước khi bắt giữ đối tượng, rồi chuyển giao người này cho cơ quan liên quan vào ngày 31/7 vừa qua.Cụ thể, người này được phát hiện tại vùng biển phía trước đảo Gyodong, huyện Ganghwa, thành phố Incheon. Vào thời điểm đó, quân đội Hàn Quốc đã không ghi nhận động thái bất thường nào từ phía quân đội Bắc Triều Tiên. Được biết, người đàn ông cũng đã bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc khi bị bắt giữ.Đây là trường hợp thứ hai người dân miền Bắc quy hàng miền Nam dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, sau vụ việc một công dân miền Bắc vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL) để đến miền Nam hôm 3/7.