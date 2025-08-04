4 ứng cử viên đi tiếp cuộc đua tranh chức Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử đảng Sức mạnh quốc dân ngày 7/8 công bố kết quả vòng bỏ phiếu sơ bộ các ứng cử viên tranh chức Chủ tịch đảng, gồm 4 ứng cử viên Kim Moon-soo, Ahn Cheol-soo, Jang Dong-hyeok, Cho Kyung-tae.Kết quả bỏ phiếu sơ bộ vừa rồi được dựa trên 50% kết quả bỏ phiếu của đảng viên và 50% kết quả thăm dò ý kiến cử tri thông thường, khác với những lần trước đây chỉ tiến hành lấy ý kiến đảng viên. Đảng Sức mạnh quốc dân không công bố kết quả phiếu bầu cụ thể để không ảnh hưởng tới hoạt động vận động tranh cử vòng sau.Ứng cử viên Kim Moon-soo và Jang Dong-hyeok là những người từng phản đối việc luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, trong khi ứng cử viên Ahn Cheol-soo và Cho Kyung-tae là những người tán thành.Trong khi đó, ở cuộc đua vị trí ủy viên tối cao đảng, có 8 trong số 15 ứng cử viên đi tiếp vào vòng sau. Cả 4 ứng cử viên vị trí ủy viên tối cao thanh niên đều giành quyền vào vòng tiếp theo.Đảng Sức mạnh quốc dân sẽ tổ chức Đại hội toàn đảng vào ngày 22/8 tới tại thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong. Kết quả sẽ được dựa trên 80% số phiếu bầu của đảng viên và 20% kết quả thăm dò ý kiến cử tri thông thường.Nếu không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu thì đảng đối lập sẽ tổ chức bỏ phiếu vòng quyết định trong hai ngày 24-25/8, và công bố kết quả cuối cùng vào ngày 26/8.