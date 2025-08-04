KDI đánh giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đang được cải thiện

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/8 công bố cáo báo "Xu hướng kinh tế tháng 8/2025". Về nền kinh tế Hàn Quốc gần đây, KDI nhận định mặc dù đà tăng trưởng sản xuất vẫn giữ ở mức thấp do sự đình trệ ở lĩnh vực xây dựng, nhưng các điều kiện tiêu dùng đã được cải thiện phần nào. Viện nghiên cứu này đánh giá đầu tư xây dựng vẫn tiếp tục đà giảm mạnh, trong khi xu hướng tăng đầu tư thiết bị đang có sự điều chỉnh.Sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 6 vừa qua ghi nhận mức tăng thấp 0,8% chủ yếu do lĩnh vực xây dựng, giảm tới 12,3% so với tháng trước. Sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 1,6%. Trong đó, chíp bán dẫn vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt là 16,6%, ô tô là 1,8%, gia công kim loại tăng 2,6%. Tuy nhiên, lĩnh vực phụ tùng ô tô lại giảm 21,4%, làm chậm đà tăng chung.Tiêu dùng vẫn tiếp tục xu hướng tăng yếu. Tuy nhiên, các điều kiện tiêu dùng đã được cải thiện nhờ sự hồi phục tâm lý tiêu dùng. Trong tháng 6, tiêu thụ xe ô tô tăng tới 15,4% nhờ tác động từ biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt của Chính phủ. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ nếu trừ đi mặt hàng ô tô lại giảm 1,6% so với tháng trước, tiếp tục đà giảm. Do đó, tổng doanh số bán lẻ chỉ dừng ở mức tăng 0,1%.Trong tháng 7, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 110,8 điểm, vượt mốc chuẩn (100 điểm) hai tháng liên tiếp sau tháng trước (108,7 điểm). Lãi vay hộ gia đình tiếp tục giảm giúp các điều kiện tiêu dùng dần được cải thiện. KDI kỳ vọng khoản phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh được Chính phủ chi trả trong tháng 7 sẽ góp phần hồi phục tiêu dùng.Giá tiêu dùng tháng 7 tăng 2,1%, tương tự tháng 6 (2,2%), duy trì mức ổn định. Giá tiêu dùng cơ bản tăng 2%, bằng tháng trước.Xuất khẩu trong tháng 7 tăng 5,9%, vẫn giữ được đà tăng khả quan dù môi trường thương mại toàn cầu xấu đi. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 31,6%, tàu thuyền tăng 107,6%, nhưng các mặt hàng khác vẫn có chiều hướng đình trệ.