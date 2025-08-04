Seoul nhấn mạnh cam kết đối xử

Photo : YONHAP News

Tại sự kiện công bố kế hoạch đầu tư thiết bị tại Mỹ của hãng Apple diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 6/8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế khoảng 100% với mặt hàng chíp bán dẫn nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp nào xây dựng nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại Mỹ thì sẽ không bị đánh thuế.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 7/8, khi phóng viên đặt câu hỏi về phương án đối phó của Chính phủ Hàn Quốc với kế hoạch đánh thuế chíp bán dẫn của Mỹ, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung nhấn mạnh Washington đã cam kết "đối xử tối huệ quốc" với Seoul.Về vấn đề này, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yeo Han-koo trong một chương trình phát thanh của đài SBS cùng ngày cũng đã nhắc lại rằng khi đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, Mỹ đã nhất trí sẽ áp dụng nguyên tắc đối xử tối huệ quốc với Seoul khi áp thuế với mặt hàng chíp bán dẫn và sinh học.Ông Yeo giải thích nếu như Mỹ quy ước mức thuế 15% là thuế suất tối huệ quốc thì Hàn Quốc sẽ được áp dụng mức thuế 15%, bất kể mức thuế áp dụng chung là 100% hay 200%. Không có chuyện hai nhà sản xuất chíp bán dẫn của Hàn Quốc là Điện tử Samsung và SK Hynix sẽ phải chịu mức thuế 100%.