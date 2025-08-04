Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc Billboard của Mỹ gần đây đã công bố báo cáo "Cộng đồng người hâm mộ (fandom) K-pop tại Mỹ", trong đó trình bày kết quả khảo sát được thực hiện đối với 1.400 người trên 14 tuổi từ ngày 5-30/8 năm ngoái.Kết quả cho thấy 63% người tham gia khảo sát từng mua đĩa nhạc CD K-pop trong năm ngoái và khoảng 41% cho biết đã chi hơn 100 USD trong một năm để mua đĩa nhạc CD. Xét theo mức chi tiêu, mức chi từ 101-150 USD chiếm khoảng 10%, 151-200 USD là 6%, 201-250 USD là 5% và 20% người tham gia đã chi hơn 250 USD. Ngoài ra, số người từng mua nhiều phiên bản của một album K-pop do có sự khác biệt về thiết kế hoặc sản phẩm đi kèm chiếm đến 52%.Tuy nhiên, mức độ chi tiêu của những người hâm mộ cho concert K-pop tại Mỹ lại tương đối thấp. 53% người được hỏi cho biết chưa từng tham dự bất kỳ concert K-pop nào trong một năm qua, trong khi chỉ 16% người khảo sát đã từng tham dự ba lần trở lên. Lý do lớn nhất khiến người hâm mộ không đi concert là vì địa điểm tổ chức quá xa (64%) và giá vé quá cao (56%).Kết quả phân tích về độ tuổi và giới tính cho thấy 80% người hâm mộ K-pop tại Mỹ là nữ giới. 48% người hâm mộ thuộc nhóm dưới 24 tuổi, trong khi nhóm từ trên 55 tuổi chiếm 12%.Mặt khác, dù nhóm tuổi trung niên từ 45-54 tuổi chỉ chiếm 11%, nhưng có đến 82% trong số họ đã mua các sản phẩm liên quan đến K-pop như quần áo hay poster trong năm qua, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Điều này cho thấy đây là nhóm tuổi có mức độ tiêu dùng dành cho K-pop tích cực nhất.