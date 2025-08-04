Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức buổi triển lãm về trang phục truyền thống của Hàn Quốc Hanbok từ ngày 7-10/8 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (quận Gangnam, Seoul), nơi du khách có thể cùng trải nghiệm và thưởng lãm Hanbok.Đây là lần thứ 8 sự kiện này được tổ chức và là triển lãm Hanbok duy nhất tại Hàn Quốc. Tại đây, các bộ Hanbok truyền thống, Hanbok cách tân dùng trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như vải may Hanbok, ruy băng buộc tóc (daenggi) và đồ trang sức truyền thống (norigae) cũng sẽ được bán với mức giảm giá lên tới 80%. Triển lãm năm nay được tổ chức với chủ đề "Niềm vui bốn mùa", mang đến các hoạt động trải nghiệm nhằm khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của Hanbok gắn liền với từng mùa trong năm.Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các bộ trang phục truyền thống dành cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, được làm từ các loại vải truyền thống theo mùa như vải lụa cho mùa xuân, vải gai cho mùa hè, sợi thô cho mùa thu và vải chần bông cho mùa đông. Ngoài ra, còn có các màn trình diễn dệt vải bằng khung cửi truyền thống và khung cửi cải tiến. Giá vé vào cửa là 5.000 won (3,6 USD). Khách mặc Hanbok hoặc đã đăng ký trước sẽ được miễn phí vào cửa.