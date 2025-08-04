Doanh thu của tiểu thương tại Hàn Quốc tăng vọt nhờ phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh

Photo : YONHAP News

Theo kết quả phân tích tài liệu từ 9 công ty phát hành thẻ trong nước, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết trong vòng từ ngày 21/7-3/8 vừa qua, trong tổng số hơn 5.700 tỷ won (4,11 tỷ USD) số tiền phiếu mua hàng hồi phục dân sinh được Chính phủ chi trả, có hơn 2.600 tỷ won (1,87 tỷ USD) đã được sử dụng, chiếm 46% tổng số tiền chi trả.Trong đó, có 1.098,9 tỷ won (793 triệu USD) được sử dụng tại các cửa hàng ăn uống, chiếm 41,4% tổng số tiền đã được người dân sử dụng. Tiếp theo, 15,4% số tiền được sử dụng tại các cửa hàng thực phẩm, siêu thị, 9,7% sử dụng tại các cửa hàng tiện lợi, 8,1% tại bệnh viện, hiệu thuốc, 4% tại cửa hàng thời trang, phụ kiện.Sau khi Chính phủ chi trả phiếu tiêu dùng, doanh thu của các cửa hàng liên kết thanh toán qua thẻ đã tăng rõ rệt. Trong tuần thứ 4 của tháng 7, doanh thu qua thẻ của các cửa hàng tăng 19,5% so với một tuần trước đó, doanh thu tuần thứ 5 của tháng cũng tăng 8,4%.Trong đó, doanh thu của các cửa hàng ăn uống tăng 267,7 tỷ won (195 triệu USD) chỉ trong vòng một tuần, của các cửa hàng xăng dầu tăng 132,6 tỷ won (95,7 triệu USD), thời trang phụ kiện tăng 104,2 tỷ won (75,2 triệu USD), cửa hàng thực phẩm, siêu thị tăng 88,4 tỷ won (63,8 triệu USD).Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của các cửa hàng đều tăng ở phần lớn các lĩnh vực, đặc biệt là thời trang phụ kiện tăng 14,7%, bệnh viện, hiệu thuốc tăng 8,1%.Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yoon Ho-jung đánh giá nhờ phiếu tiêu dùng phục hồi dân sinh, doanh thu của các tiểu thương đang có sự gia tăng rõ rệt, đồng thời tâm lý tiêu dùng cũng được cải thiện. Ông Yoon khẳng định Chính phủ sẽ khuyến khích người dân sử dụng sớm phiếu tiêu dùng đã được chi trả, đồng thời tiếp tục xây dựng các biện pháp kích cầu bổ sung để cải thiện nền kinh tế dân sinh.