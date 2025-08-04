Mỹ chú ý đến những tuyên bố gần đây từ phía Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Seth Bailey ngày 7/8 (giờ địa phương) khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên.Quan chức này cho biết Mỹ đang chú ý đến các tuyên bố từ các nhà lãnh đạo cấp cao của miền Bắc, đặc biệt là phát biểu gần đây của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong. Bà Kim đã từng nhấn mạnh sẽ bác bỏ mọi nỗ lực phủ nhận vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của miền Bắc, đồng thời kêu gọi Washington tiếp cận bằng quan điểm mới.Giới phân tích cho rằng mặc dù Bình Nhưỡng từ chối đàm phán về phi hạt nhân hóa nhưng vẫn để ngỏ khả năng tham gia các cuộc đàm phán về giải trừ quân bị nếu Washington chấp nhận miền Bắc là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, khả năng một nước luôn nhấn mạnh nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân như Mỹ chấp nhận đàm phán về giải trừ quân bị trong thời điểm hiện tại là khá thấp.Ông Bailey còn khẳng định Mỹ vẫn cam kết với những nguyên tắc đã được nêu trong tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2018 ở Singapore. Tuyên bố khi đó gồm 4 nội dung chính, gồm có nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và hồi hương hài cốt tù binh, người mất tích trong chiến tranh.Phó Đặc phái viên Bailey nhấn mạnh việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ là ưu tiên quan trọng hàng đầu của Washington, và điều này đã được truyền đạt rõ ràng tới phía Bình Nhưỡng. Ông cũng cho biết Chính phủ mới của Hàn Quốc cũng cam kết đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua con đường ngoại giao.Ngoài ra, quan chức này còn đánh giá thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc cho thấy cả hai nước đang chia sẻ cam kết trong việc hiện đại hóa và củng cố đồng minh song phương.