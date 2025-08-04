Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 25/8

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ bước vào loạt hoạt động ngoại giao quan trọng ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép mùa hè. Cuộc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ khả năng cao sẽ được tổ chức vào ngày 25/8 tới, hiện hai nước đang điều chỉnh các lịch trình cụ thể liên quan đến sự kiện này.Nếu Hội nghị thượng đỉnh song phương được tổ chức, đây sẽ là cuộc Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Lee chỉ sau 82 ngày kể từ khi nhậm chức. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến sẽ đến thăm Mỹ trong khoảng 3-4 ngày.Chương trình nghị sự của Hội nghị hiện cũng đang được Seoul và Washington thảo luận. Các nội dung chi tiết liên quan đến thỏa thuận thuế quan, trong đó bao gồm khoản đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ sẽ được thảo luận cụ thể. Các vấn đề an ninh, vốn chưa được bàn sâu trong các cuộc đàm phán trước đó, cũng có thể trở thành một phần quan trọng trong chương trình nghị sự lần này. Ngoài ra, các chủ đề liên quan đến hiện đại hóa đồng minh như vai trò của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và việc tăng chi phí quân sự dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận một cách trực diện.Bên cạnh chuyến thăm Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc phương án tổ chức cuộc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật trong thời gian tới.Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cũng có chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 10/8 tới. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee.Theo đó, hai bên dự kiến sẽ thảo luận phương án hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tương lai như khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực, cũng như vấn đề về hạ tầng quốc gia gồm năng lượng điện hạt nhân và đường sắt cao tốc. Tổng thống Lee trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam còn nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.