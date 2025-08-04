Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt 65% trong tuần đầu tháng 8

Photo : YONHAP News

Các cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc gồm Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research ngày 8/8 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành đối với 1.001 nam nữ trên 18 tuổi trong vòng từ ngày 4-6/8 vừa qua.Kết quả là có 65% đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt vai trò Tổng thống, trong khi 24% cho rằng ông Lee làm chưa tốt. So với cuộc thăm dò trước được tiến hành cách đây hai tuần (từ ngày 21-23/7), tỷ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực đều tăng, lần lượt là 1% và 2%.Khi được hỏi về định hướng điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm, có 63% người tham gia cho rằng Chính phủ đang đi đúng hướng, trong khi 27% cho rằng đang đi sai hướng.Trong cuộc thăm dò lần này, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 44%, tăng 1% so với cuộc thăm dò trước đó. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 16%, giảm 1%, một lần nữa xác lập mức thấp kỷ lục mới. Trong cuộc thăm dò tuần thứ hai của tháng 7, tỷ lệ ủng hộ đảng này chỉ đạt 19%, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 20% kể từ khi đổi tên từ đảng Hợp nhất Tương lai thành đảng Sức mạnh quốc dân vào tháng 9/2020. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới cùng đạt 3%, đảng Tiến bộ đạt 1%.Ngoài ra, 67% cử tri cho rằng phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh mà Chính phủ chi trả cho toàn dân góp phần thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ, 31% cho rằng khoản chi này không hữu ích.Về thỏa thuận thuế quan giữa Seoul và Washington đạt được vào tuần trước, có 62% đánh giá tích cực, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ đánh giá tiêu cực (28%).Về định hướng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, 51% người được hỏi cho rằng Chính phủ nên theo đuổi ngoại giao cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, trong khi 42% ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).