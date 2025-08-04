Nghe Menu Nghe nội dung

Tìm kiếm

Korean
Tìm kiếm

Tiếng Việt

About KBS Go to KBS
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt 65% trong tuần đầu tháng 8

Write: 2025-08-08 11:01:26Update: 2025-08-08 12:45:37

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt 65% trong tuần đầu tháng 8

Photo : YONHAP News

Các cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc gồm Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research ngày 8/8 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành đối với 1.001 nam nữ trên 18 tuổi trong vòng từ ngày 4-6/8 vừa qua. 

Kết quả là có 65% đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt vai trò Tổng thống, trong khi 24% cho rằng ông Lee làm chưa tốt. So với cuộc thăm dò trước được tiến hành cách đây hai tuần (từ ngày 21-23/7), tỷ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực đều tăng, lần lượt là 1% và 2%.

Khi được hỏi về định hướng điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm, có 63% người tham gia cho rằng Chính phủ đang đi đúng hướng, trong khi 27% cho rằng đang đi sai hướng.

Trong cuộc thăm dò lần này, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 44%, tăng 1% so với cuộc thăm dò trước đó. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 16%, giảm 1%, một lần nữa xác lập mức thấp kỷ lục mới. Trong cuộc thăm dò tuần thứ hai của tháng 7, tỷ lệ ủng hộ đảng này chỉ đạt 19%, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 20% kể từ khi đổi tên từ đảng Hợp nhất Tương lai thành đảng Sức mạnh quốc dân vào tháng 9/2020. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới cùng đạt 3%, đảng Tiến bộ đạt 1%.

Ngoài ra, 67% cử tri cho rằng phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh mà Chính phủ chi trả cho toàn dân góp phần thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ, 31% cho rằng khoản chi này không hữu ích. 

Về thỏa thuận thuế quan giữa Seoul và Washington đạt được vào tuần trước, có 62% đánh giá tích cực, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ đánh giá tiêu cực (28%).

Về định hướng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, 51% người được hỏi cho rằng Chính phủ nên theo đuổi ngoại giao cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, trong khi 42% ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).
Danh sách

Lựa chọn của ban biên tập