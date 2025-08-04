Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật điện đàm nhất trí duy trì hợp tác an ninh song phương

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 7/8 đã có cuộc điện đàm trực tuyến với người đồng cấp Nhật Bản Nakatani Gen để trao đổi về hợp tác giao lưu quốc phòng song phương và tình hình tại khu vực.Bộ trưởng Ahn nhấn mạnh việc duy trì phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Tokyo là hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước đang phải đối mặt với những bất ổn địa chính trị và khủng hoảng an ninh phức tạp. Ông Ahn cũng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh Hàn-Nhật và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương trong năm nay.Về phần mình, Bộ trưởng Nakatani Gen đã chúc mừng ông Ahn nhân dịp nhậm chức, khẳng định Hàn Quốc là nước láng giềng quan trọng cần phải hợp tác và là đối tác của Nhật Bản trong việc giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật.Quan chức hai nước còn thống nhất sẽ gặp mặt trực tiếp trong thời gian sớm nhất để tiếp tục thảo luận sâu rộng về vấn đề hợp tác và giao lưu quốc phòng giữa hai bên.