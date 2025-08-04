Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị lệnh bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 7/8, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam bà Kim.Quyết định trên được đưa ra sau 36 ngày kể từ khi Nhóm chính thức đi vào hoạt động, và chỉ một ngày sau buổi triệu tập điều tra lần đầu đối với bà Kim.Trong ngày hôm trước, Nhóm công tố viên đặc biệt tập trung thẩm vấn cựu Đệ nhất phu nhân về nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors (vi phạm Luật thị trường vốn), nghi ngờ can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân theo nhờ vả từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, nghi ngờ nhận nhờ vả bất chính từ pháp sư Geon Jin (vi phạm Luật quỹ chính trị, Luật bầu cử và tội nhận hối lộ).Ngoài ra, Nhóm cũng thẩm vấn bà Kim về nghi ngờ bà này đã không kê khai tài sản là chiếc vòng cổ có giá trị lớn, từng đeo trong chuyến thăm Tây Ban Nha cùng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tháng 6/2022. Được biết, bà Kim đã phủ nhận phần lớn nghi ngờ. Nhóm công tố viên đặc biệt được cho là đã nêu rõ các cáo buộc trên trong đề nghị lệnh bắt tạm giam.Trong thời gian tới, Nhóm dự kiến sẽ triệu tập tiếp bà Kim để thẩm vấn về các nghi ngờ khác, như nghi ngờ điều chỉnh tuyến cao tốc Yangpyeong, đặc cách trong một dự án phát triển bất động sản.