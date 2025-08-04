Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên “38 North” (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 7/8 (giờ địa phương) công bố kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại chụp từ tháng 2-7 năm nay, nhận định Bắc Triều Tiên dường như đã cải tạo ngoại thất của lò phản ứng công suất 5MWe tại cơ sở hạt nhân Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan).Trong các ảnh vệ tinh trước đây, tòa nhà lò phản ứng nói trên đã bị bỏ mặc trong thời gian dài với phần mái và tường ngoài hoen gỉ, phủ đầy bụi bẩn. Tuy nhiên, hình ảnh gần đây cho thấy tòa nhà đã được làm sạch.Theo 38 North, hoạt động cải tạo và mở rộng cơ sở hạt nhân Yongbyon đã diễn ra từ năm 2022, song khi đó không ghi nhận bất kỳ công việc nào được thực hiện ㅣliên quan đến tòa nhà lò phản ứng nói trên.Tuy nhiên, kể từ cuối mùa xuân năm nay, bắt đầu xuất hiện các hoạt động sửa chữa phần tường và mái ngoài của lò phản ứng, đồng thời mái của một số tòa nhà lân cận cũng dường như được thay mới.Trang web "38 North" còn chỉ ra rằng trong suốt thời gian diễn ra việc cải tạo ngoại thất, lò phản ứng dường như vẫn tiếp tục vận hành, căn cứ vào việc vẫn có nước nóng chảy ra sông Guryong gần đó. Nước này được dùng để làm mát lò phản ứng.Lò phản ứng 5MWe là cơ sở quan trọng trong quá trình sản xuất plutonium cấp độ vũ khí của Bắc Triều Tiên, từng được phát hiện là đã ngừng hoạt động trong ba tháng vào tháng 1 năm nay trước khi được tái khởi động.