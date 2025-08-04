Photo : YONHAP News

Trong bài viết đăng tải trên tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 8/8, một ngày sau khi thuế suất đối ứng của Washington chính thức có hiệu lực, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh rằng cả thế giới đang được chứng kiến “vòng đàm phán Trump” (Trump Round)."Vòng đàm phán Trump" theo cách gọi của quan chức này chỉ chuỗi đàm phán thương mại giữa Mỹ với các nước kéo dài nhiều tháng qua, kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố về việc áp thuế đối ứng vào ngày 2/4 năm nay. Đại diện Greer nhận định "vòng đàm phán Trump" đã tái cấu trúc trật tự thương mại toàn cầu.Quan chức này tuyên bố rằng không thể tiếp tục duy trì hệ thống Bretton Woods được thiết lập sau Thế chiến II cùng với cơ chế Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tiếp nối sau đó. Phát biểu này của quan chức Mỹ thực chất là tuyên bố chấm dứt cơ chế WTO.Ông Greer cũng nhận định rằng trong trật tự thương mại mới, đầu tư từ Hàn Quốc và châu Âu vào Mỹ sẽ thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa, đồng thời Hàn Quốc sẽ đóng vai trò hỗ trợ sự hồi sinh cho ngành đóng tàu Mỹ, vốn suy yếu do sự cạnh tranh từ Trung Quốc.Ông này cho rằng dù mới chỉ chưa đầy 130 ngày kể từ khi "vòng đàm phán Trump" được khởi động và vẫn chưa thể coi là hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng nó đang được thiết lập, qua đó ám chỉ rằng Washington sẽ tiếp tục đàm phán thương mại lấy thuế quan làm vũ khí trong tương lai.Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump đã đề cử ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, làm thành viên Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ liên bang (FED). Ông Miran là một trong những "người thiết kế" chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, nổi tiếng với “Báo cáo Miran”, trong đó đề xuất việc áp đặt thuế trừng phạt và điều chỉnh tỷ giá nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ.