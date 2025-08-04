Washington miễn thuế cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy chíp bán dẫn tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức tài chính Fox Business vào ngày 7/8 (giờ đại phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các công ty cam kết và thực hiện việc xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ được miễn trừ thuế chíp bán dẫn.Ông Lutnick nhắc lại phát biểu một ngày trước của Tổng thống Trump, đó là Mỹ sẽ không đánh thuế chíp bán dẫn trong thời gian doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, công ty nào không xây dựng nhà máy tại Mỹ thì sẽ bị đánh thuế 100%.Bộ trưởng Lutnick giải thích nếu doanh nghiệp cam kết xây dựng nhà máy trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, nộp hồ sơ cho Bộ Thương mại, và toàn bộ quá trình xây dựng được giám sát từ đầu đến cuối, thì Tổng thống sẽ miễn thuế nhập khẩu chíp bán dẫn trong thời gian xây dựng nhà máy. Quan chức này nhấn mạnh điều quan trọng là phải xác minh và giám sát việc xây dựng nhà máy tại Mỹ trên thực tế.Theo phát biểu của ông Lutnick, các công ty Hàn Quốc như Điện tử Samsung (có nhà máy tại bang Texas) và SK Hynix (nhà máy tại bang Indiana) đang đầu tư vào lĩnh vực chíp bán dẫn tại Mỹ nhiều khả năng sẽ được miễn trừ mức thuế 100% mà ông Trump đã tuyên bố trước đó.Quan chức trên còn cho biết thêm dòng vốn xây dựng cơ sở sản xuất chíp bán dẫn tại Mỹ nhờ biện pháp thuế quan lần này có thể lên tới 1.000 tỷ USD đúng như lãnh đạo Nhà Trắng đã công bố một ngày trước.Trong khi đó, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yoo-jung ngày 7/8 nhấn mạnh Mỹ đã cam kết đối xử tối huệ quốc với Hàn Quốc ở lĩnh vực dược phẩm, chíp bán dẫn, căn cứ theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên vào ngày 30/7 vừa qua.