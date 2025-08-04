Một số nhân vật dự kiến nằm trong danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh Hàn Quốc

Photo : KBS News

Theo thông tin từ giới luật pháp Hàn Quốc ngày 7/8, Ủy ban thẩm định ân xá Bộ Tư pháp cùng ngày đã tổ chức cuộc họp để xem xét và quyết định các đối tượng được đặc xá và khôi phục quyền lợi nhân dịp Quốc khánh 15/8.Được biết, trong danh sách này có cựu Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk cùng vợ là bà Chung Kyung-shim. Ông Cho bị tuyên án hai năm tù giam vào tháng 12 năm ngoái với các tội danh liên quan đến gian lận thi cử của con cái và cản trở hoạt động thanh tra của Phủ Tổng thống.Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Choi Kang-wook, người đã bị kết tội và mất chức nghị sĩ vì cấp giấy xác nhận thực tập giả cho con trai của ông Cho Kuk, cũng nằm trong danh sách ân xá lần này.Danh sách đặc xá còn có cựu Giám đốc Sở Giáo dục Seoul Cho Hee-yeon, ba cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân là Jung Chan-min, Hong Moon-jong và Sim Hak-bong. Trong số các doanh nhân, cựu Chủ tịch SK Networks Choi Shin-won được xác nhận nằm trong danh sách đặc xá.Ngoài ra, nhiều người lao động thuộc các công đoàn từng bị kết án tù vì tham gia đình công tập thể dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng được cho là nằm trong danh sách trên.Quyền ân xá là thẩm quyền đặc biệt của Tổng thống. Sau khi Ủy ban thẩm định ân xá quyết định xong danh sách, Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho sẽ trình danh sách lên Tổng thống Lee Jae Myung để phê duyệt trong cuộc họp Nội các vào ngày 12/8 tới.