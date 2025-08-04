Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều tra về thực trạng các gia đình sinh con ngoài giá thú

Photo : YONHAP News

Tại một buổi tọa đàm với các chuyên gia gần đây, Phó Chủ tịch Ủy ban đối phó với tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa Hàn Quốc Ju Hyeong-hwan cho biết Chính phủ sẽ tiến hành điều tra về thực trạng chế độ, thông lệ hiện hành để nắm bắt những bất tiện mà các gia đình sống chung và sinh con nhưng không đăng ký kết hôn đang gặp phải.Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia chỉ ra rằng số hộ không đăng ký kết hôn, chỉ sống chung và có con với nhau dự báo sẽ tiếp tục tăng. Do đó, Chính phủ cần xem xét những lỗ hổng pháp lý và những điểm cần bổ sung từ góc nhìn của các gia đình không đăng ký kết hôn, đồng thời đưa ra các phương án cải cách phù hợp.Phó Chủ tịch Ju cho biết trong quá trình xây dựng Kế hoạch cơ bản lần thứ 5 về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa đang triển khai, Ủy ban sẽ khảo sát toàn diện thực trạng các chế độ và thông lệ liên quan theo từng giai đoạn của cuộc đời. Theo ông Ju, do các cuộc thảo luận xã hội về sinh con ngoài giá thú mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, nên cần tiến hành khảo sát thực trạng để từ đó đề xuất cải thiện các chế độ liên quan.Theo kết quả điều tra xã hội của Cục Thống kê quốc gia, tỷ lệ người dân đồng tình về việc có thể sinh con ngoài giá thú đã tăng từ 24,2% năm 2016 lên 37,2% vào năm ngoái. Tỷ lệ này ở nhóm ngoài 20 tuổi là 42,8%, nhóm ngoài 30 tuổi là 42,1%, cho thấy sự đồng tình rộng rãi ở giới trẻ. Trên thực tế, trong tổng số trẻ chào đời tại Hàn Quốc, tỷ lệ trẻ ngoài giá thú tăng từ 1,9% năm 2016 lên 4,7% năm 2023.