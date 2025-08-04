Mỹ nhất trí nới lỏng quy chế đóng tàu Hải quân để hợp tác với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 8/8 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về việc sửa đổi Đạo luật Byrnes-Tollefson, đạo luật quy định các tàu chiến của Hải quân Mỹ chỉ được đóng tại các xưởng đóng tàu trong nước.Phó Giám đốc DAPA Kang Hwan-seug đã có cuộc gặp với ông Jason Porter, Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ phụ trách Nghiên cứu, phát triển và mua sắm quốc phòng tại Washington vào ngày 6/8 vừa qua, thảo luận về phương án hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực đóng mới và lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) tàu chiến của Hải quân.Hai bên đồng tình cần thiết nới lỏng các quy định, bao gồm cả việc sửa đổi Đạo luật Byrnes-Tollefson, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu và MRO; đồng thời quyết định thành lập Nhóm công tác để tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết ở cấp chuyên viên.DAPA đã đề xuất mô hình "sản xuất khối (block) tại Hàn Quốc, lắp ráp cuối cùng tại Mỹ" như một giải pháp để ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc có thể đóng góp vào việc duy trì và phát triển lực lượng Hải quân Mỹ trong thời gian chờ sửa đổi đạo luật trên. Tàu chiến Hải quân thường được sản xuất thành hàng chục khối riêng biệt trên đất liền, sau đó được lắp ráp trên bệ tại xưởng đóng tàu.Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ ngày càng được coi trọng sau quá trình đàm phán thuế quan vừa qua. Mỹ coi việc tái thiết ngành công nghiệp đóng tàu trong nước và tăng cường sức mạnh Hải quân là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời đánh giá cao hợp tác với các công ty đóng tàu Hàn Quốc với trình độ công nghệ hàng đầu thế giới.Trong cuộc hội đàm, ông Kang nhấn mạnh với phía Mỹ rằng Hàn Quốc là đồng minh vững chắc và là đối tác lý tưởng trong hợp tác đóng tàu; đề xuất hai bên hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.