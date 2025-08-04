Dịch vụ y tế của Hàn Quốc ghi điểm với du khách nhờ công nghệ tiên tiến và hiệu quả điều trị

Photo : YONHAP News

Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc (KHIDI) ngày 7/8 đã chia sẻ kết quả của cuộc khảo sát trực tuyến về "Nhận thức về dịch vụ y tế Hàn Quốc tại nước ngoài năm 2024", thực hiện từ ngày 25/11-18/12 năm ngoái. Đối tượng của cuộc khảo sát là 6.800 người trưởng thành sinh sống tại 22 thành phố thuộc 15 quốc gia, nơi Hàn Quốc triển khai các cơ sở y tế hoặc có kim ngạch xuất khẩu dược phẩm, thiết bị y tế và mỹ phẩm cao, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.Kết quả khảo sát cho thấy 18,2%, tương đương với 1.239 người từng đến Hàn Quốc để sử dụng dịch vụ y tế hoặc du lịch y tế. Xét theo quốc gia, tỷ lệ khách đến từ các quốc gia châu Á chiếm phần lớn, cụ thể Việt Nam là 28,3%, Indonesia 26,3% và Trung Quốc là 25,8%.Lý do khiến du khách chọn Hàn Quốc là công nghệ y tế tiên tiến và hiệu quả điều trị (54,9%), thiết bị và cơ sở y tế hiện đại (49,2%), mức độ nổi tiếng của bệnh viện (37,9%), và chi phí hợp lý (35,7%).Trong số những người đã từng đến Hàn Quốc, 59,8%, tức 4.064 người cho biết có ý định quay lại để sử dụng dịch vụ y tế hoặc du lịch y tế. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định thăm lại Hàn Quốc là do công nghệ y tế tiên tiến và hiệu quả điều trị, chiếm tới 60,1%; tiếp đến là thiết bị và cơ sở y tế hiện đại với 51,1%. Ngược lại, trong số 2.736 người không có ý định đến Hàn Quốc để điều trị, lý do phổ biến nhất là không có nhu cầu điều trị ở nước ngoài (64%) và khoảng cách địa lý xa (62,5%).Trong các lĩnh vực thuộc ngành lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y sinh học, Hàn Quốc được nhận diện nhiều nhất ở mảng mỹ phẩm. Trong kết quả khảo sát về mức độ nhận diện đối với các quốc gia dẫn đầu ngành chăm sóc sức khỏe y sinh học, Hàn Quốc dẫn đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm, xếp thứ 5 về dịch vụ y tế, và đồng hạng 6 trong hai lĩnh vực thiết bị y tế và dược phẩm.