Bắc Triều Tiên đẩy mạnh dịch vụ thanh toán điện tử

Photo : YONHAP News

Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đại diện cho lập trường của Chính phủ Bắc Triều Tiên, ngày 7/8 đưa tin dịch vụ thanh toán điện tử qua điện thoại di động, vốn được phổ cập nhanh chóng trên toàn thế giới, cũng đang trở thành xu hướng chủ đạo ở thủ đô Bình Nhưỡng. Rất khó để bắt gặp hình ảnh khách hàng thanh toán bằng tiền mặt tại các cơ sở dịch vụ thương mại ở thủ đô miền Bắc.Tại Bắc Triều Tiên, hệ thống thanh toán điện tử được gọi là "ví điện tử". Người dân nước này có thể sử dụng ví điện tử để thanh toán tại các quán ăn, cửa hàng, cũng như để trả phí giao thông công cộng hoặc nạp tiền điện thoại. Các hệ thống thanh toán điện tử ở miền Bắc gồm có "Samhung" (Tam hứng), "Jonsong" (Thịnh vượng) và "Manmulsang" (Cửa hàng tổng hợp).Tờ báo cũng cho biết một ngân hàng được cho là ngân hàng internet có tên "Ngân hàng điện tử Hwawon (Hoa viên)" đã khai trương vào tháng 10 năm ngoái. Ngân hàng này đã lắp đặt máy giao dịch tự động (ATM) tại nhiều địa điểm công cộng ở Bình Nhưỡng và các địa phương khác như tại trung tâm thương mại, bệnh viện và nhà thuốc. Người dân miền Bắc sử dụng ATM để rút, nạp tiền, chuyển khoản, kiểm tra số dư, cũng như nạp tiền cho ví điện tử.Giới phân tích nhận định việc chính quyền Bắc Triều Tiên đầu tư mở rộng thanh toán điện tử là để nhằm giúp đảng Lao động miền Bắc tăng cường kiểm soát kinh tế, xã hội vì khác với tiền mặt, giao dịch kỹ thuật số có thể theo dõi toàn bộ.