Bình Nhưỡng nhấn mạnh về quyết tâm bảo vệ chủ quyền không gian

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/8 đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn với Trưởng khoa Jang Song-chol của Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành, cho biết trường đại học này sẽ đào tạo thêm nhiều nhân tài trong lĩnh vực luật không gian vũ trụ để bảo vệ triệt để quyền sử dụng không gian hợp pháp của miền Bắc.Trưởng khoa Jang nhắc lại việc Luật phát triển không gian đã được sửa đổi tại kỳ họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV vào ngày 7/8/2022, thiết lập một nền tảng pháp lý để thúc đẩy xây dựng ngành công nghiệp không gian vũ trụ.Ông này nhấn mạnh tại Bắc Triều Tiên, việc phát triển và sử dụng không gian được tiến hành theo đúng pháp luật Nhà nước và được công nhận ở cả quốc tế. Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành đã tiến hành nghiên cứu và đào tạo về luật không gian như một phần trong những nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quốc gia, đưa Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc không gian.Việc KCNA, một hãng truyền thông vốn chỉ truyền đạt lập trường của chính quyền nước này, lại đăng tải một bài phỏng vấn với trưởng khoa của Đại học Kim Nhật Thành được phân tích là nhằm nhấn mạnh về quyền sử dụng không gian nhân dịp kỷ niệm ba năm sửa đổi Luật phát triển không gian.Bài phỏng vấn trên cũng được đăng tải trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc được người dân nước này đón đọc rộng rãi.Có khả năng đây là một động thái nhằm nhấn mạnh về tính hợp pháp cho vụ phóng vệ tinh trinh sát mà nước này đang chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới.Vào tháng 11/2023, Bắc Triều Tiên đã phóng một vệ tinh trinh sát quân sự và đưa được vệ tinh lên quỹ đạo. Sau đó, tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động vào cuối năm, nước này công bố kế hoạch sẽ phóng thêm ba vệ tinh nữa trong năm 2024. Tuy nhiên, sau khi vụ phóng vào tháng 5 năm ngoái thất bại, đến nay vẫn chưa có thêm vụ phóng nào được tiến hành.